إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم بدائرة مركز سنورس، ووجود عدد من المصابين بينهم أطفال.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض زراعية متاخمة لطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بمنطقة أبو عيطة، وإصابة مستقلي السيارة والذين بلغ عددهم 4 أشخاص، بينهم طفلان.

والمصابون هم: شيماء محمد عويس 31 سنة، وجنى هاني محمد عمر 14 سنة، وجهاد عمر محمد 18 سنة، ومحمد هاني محمد 9 سنوات، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.