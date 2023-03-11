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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

السبت، 11 مارس 2023 11:36 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم حادث انقلاب سيارة
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم بدائرة مركز سنورس، ووجود عدد من المصابين بينهم أطفال.
 
وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض زراعية متاخمة لطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بمنطقة أبو عيطة، وإصابة مستقلي السيارة والذين بلغ عددهم 4 أشخاص، بينهم طفلان.
 
والمصابون هم: شيماء محمد عويس 31 سنة، وجنى هاني محمد عمر 14 سنة، وجهاد عمر محمد 18 سنة، ومحمد هاني محمد 9 سنوات، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

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