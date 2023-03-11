إصابة 13 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الغردقة - سفاجا

أصيب صباح اليوم 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الغردقة - سفاجا، وتحديدا بالكيلو 15، وتم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 15 طريق الغردقة - سفاجا، على الفور تم دفع بسيارات اسعاف لمكان الحادث وتبين اصابة 13 شخص باصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات.

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج وتم اخطار الاجهزة الامنية التي انتقلت الي مكان الحادث وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكان شهد طريق سفاجا - قنا، وتحديدا بالكيلو 30 وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل" تريله" نتج عن الحادث مصرع اثنين واصابة 19 شخصا من مستقلى السيارة الميكروباص، وتم الدفع 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج اللازم.