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إصابة طفل بجروح خطيرة عقره كلب ضال فى المنوفية

السبت، 11 مارس 2023 11:17 ص
إصابة طفل بجروح خطيرة عقره كلب ضال فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب طفل بجروح خطيره فى الوجه بقرية الأخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة مهاجمة كلب ضال له، أثناء المرور فى إحدى شوارع القرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة طفل بجروح خطيره فى الوجه بقرية الاخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة مهاجمة كلب ضال له ، أثناء المرور فى إحدى شوارع القرية ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إخطارا الطب البيطرى للقضاء على الكلاب الضاله بالقرية.


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

قرية الاخماس

كلب ضال

إصابة طفل



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