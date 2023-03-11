اليوم السابع
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إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمنشأة القناطر

السبت، 11 مارس 2023 01:25 م
إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمنشأة القناطر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في إحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بقرية في منشأة القناطر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم دراجتين بخاريتين، مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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