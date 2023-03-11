إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب شخصين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من تمركز إسعاف قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص، بجنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجري نقل المصابين للمستشفي الجامعي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، في شمال تمركز إسعاف قرية بني حسن في مركز أبوقرقاص، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفشله في السيطرة عليها.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والفحص تبين إصابة كلا من: "إيهاب.ز" 48 عاما، "عمر. خ" 23 عاما، يقيمان في محافظة أسسيوط، وأصيبا بسحجات وكدمات وجروح، وجري نقلهما لمستشفي المنيا الجامعي لتلقي العلاج.