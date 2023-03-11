إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركزى أسيوط وأبوتيج

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى تكثيف كل الجهود لإزالة أي بناء عشوائي، ومخالف للقانون والتصدي بكل حزم لأي تعدٍ حفاظًا علي حق الدولة في استعادة أراضيها والحفاظ علي الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف بحي شرق وغرب أسيوط، حيث تم إزالة أعمدة الدور الحادي عشر بأحد العقارات بشارع الجمهورية بحي شرق، كما تم تنفيذ حالة إزالة لسقف الدور الخامس علوى لأحد العقارات بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط وبمركز ومدينة أبوتيج، وتم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضى وإزالة قواعد وسملات بقرية البلايزة مساكن السيول، وأيضًا بمركز ومدينة أسيوط تم إزالة تعدٍ علي أرض زراعية بقرية بني غالب بإسكندرية التحرير، وهو عبارة عن سور بالبلوك الأبيض.

وأشار محافظ أسيوط، إلي أن تلك الحملات تتم بالتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإزالات وذلك بمشاركة عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها مؤكداً على استمرار تنفيذ الإزالات لأي تعديات قد تحدث بنجوع وقرى المحافظة.



تنفيذ قرارات الإزالة بأسيوط



جانب من حملات الإزالة بأسيوط