اليوم السابع
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إحالة المتهمين بإجبار شخص على توقيع إيصال أمانة وعقد بيع سيارة للمحاكمة

السبت، 11 مارس 2023 07:00 ص
إحالة المتهمين بإجبار شخص على توقيع إيصال أمانة وعقد بيع سيارة للمحاكمة كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عابدين، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية ، بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه.
 
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل" ، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لإعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 

 

 


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عابدين

الداخلية



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