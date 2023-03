وقال كوليبا - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ - "إذا حصل فيلم ( All Quiet on the Western Front) على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية، ولم يسمح - للرئيس زيلينسكي، الذي يخوض الحرب ويقود البلاد ويقاتل في أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية - بالتحدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار، فلن تجد مثالاً أفضل على (نفاق) كبار المديرين التنفيذيين والمنتجين في صناعة السينما".



ورفضت جوائز الأوسكار طلب الرئيس زيلينسكي بإلقاء خطاب في حفل توزيع الجوائز؛ ورأجعت ذلك بأنه سيتسبب في "ضجة ومناقشات شديدة".