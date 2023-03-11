أمريكى يسطو على بنك من أجل سرقة دولار واحد بولاية يوتا..التفاصيل

كتب محمد جمال

قام أمريكى فى ولاية يوتا بالسطو على بنك لسرقة دولار واحد فقط قبل أن يعتذر عن فعلته ويقرر عدم مغادرة المكان بانتظار وصول الشرطة، وقالت وسائل إعلام أمريكية، بحسب موقع "يورونيوز" إن دونالد سانتاكروتشي (65 عاماً) اقتحم بنك "ويلس فارجو" في مدينة سولت ليك، حاملاً ورقة سلمها لموظفى البنك بعد أن كتب عليها: "أرجوك أعذرنى لارتكاب فعلتى هذه لكنها سرقة، من فضلك أعطنى دولارا واحدا. شكرا لك".

ووافق الموظفون على طلب الرجل ومنحوه الدولار، وكانت المفاجأة أن المذكور رفض المغادرة وطلب إبلاغ الشرطة. وجلس سانتاكروتشي في بهو البنك منتظراً وصول الشرطة، حتى أنه أبدى تذمّرا على تأخرهم فى القدوم إلى المكان.

ولم يصب أى من العاملين في البنك حتى وصلت الشرطة وألقت القبض على السارق الذى أعاد الدولار، قائلا إنه أقدم على ارتكاب جريمة فيدرالية "لرغبته في دخول سجن فيدرالى".

وذكرت الشرطة أن دونالد قال للعاملين فى البنك "إنهم محظوظون لأنه لم يكن لديه سلاح خصوصا أن الشرطة أخذت وقتاً طويلاً للوصول إلى هناك".

وقالت محطة "إن بى سى" الإخبارية الأمريكية إنه لم يتضح حتى الآن لماذا أراد السارق دخول سجن فيدرالى، وطبقاً لتقارير إعلامية أمريكية، فقد تم إخلاء سبيل المتهم بعد احتجازه في سجن مقاطعة سولت ليك وهو سجن غير فيدرالى.