"أحب والدى بإرسال بطاقة فى عيد الأب"..سوناك يعلق على مساعى تكريم والد جونسون

كتبت ريم عبد الحميد

وجه رئيس الحكومة البريطانية ريشى سوناك، ضربة لمحاولة سلفه بوريس جونسون منح والده وسام الفروسية، وأصر، بحسب ما قالت صحيفة "إندبندنت"، على أنه لن يرشح أبدا أى فرد من أفراد العائلة للحصول على تكريم، وقال رئيس الوزراء إن والده كان سيحصل على بطاقة فى عيد الأب، وهذا ما يتعلق به.

وكان جونسون قد أثار خلافا سياسيا جديدا ومزاعم بالمحسوبية فى وقت سابق الأسبوع الماضى، عندما ذكرت تقرير أن يرشح والده ستانلى للحصول على وسام الفروسية.

وبصفته الحالية كرئيس للحكومة، يمكن لسوناك أن يستخدم حق النقض "الفيتو" بشكل فعال على التكريم، وقد بالفعل دعوات للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الخيار لم يستخدم أبدا من قبل.

وسئل سوناك خلال رحلته فى باريس عما إذا كان ينبغى أن يتم تكريم أفراد العائلة، وما إذا كان هو كرئيس وزراء سيرشح أيا من أفراد عائلته لتكريم، أجاب سوناك قائلا إنه بالنسبة له فإن النجاح الكبير هو تذكر إرسال بطالة تهنئة لوالده فى عيد الأب، هذا على الأرجح حدودى فى هذا الأمر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا يعنى رفضه، قال نعم، كما قلت، لو أرسلت بطاقة فأنا أبلى بلاء حسنا، أحب والدى كما أفعل.

وكانت صحيفة "التايمز" قد ذكرت فى تقرير لها الأسبوع الماضى، أن أي تكريم لستانلي جونسون سيثير أسئلة لزعيم حزب المحافظين السابق. وسبق له أن واجه اتهامات بالمحاباة في عام 2020 ، بعد أن رشح شقيقه ، جو جونسون ، لمنصب النبلاء.

وفي عام 2021 ، اتهمت علنًا النائبة البارزة في حزب المحافظين كارولين نوكس وصحفي آخر ستانلي جونسون ، عضو البرلمان الأوروبي السابق ، بالتأثير عليهم في مؤتمرات حزب المحافظين.