4 مشروعات للطرق فى سوهاج بـ408 ملايين جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

الطرق فى أى دولة هى عصب التنمية وعصب الاستثمار فمن غير منظومة الطرق تفقد أى دولة كم كبير من استثماراتها وهذا الأمر هو ما انتبهت له القيادة السياسية ووضعت خطة قومية تم تنفيذها بمعرفة الهيئة العامة للطرق بمصر وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسى وذلك جنبا إلى جنب مع المشروعات الأخرى بكافة القطاعات.

ومنظومة الطرق التى نفذها القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة خلفت فرص عمل كبيرة من ناحية وخلقت مجتمعات عمرانية جديدة من ناحية أخرى جذبت المواطنين من داخل التكدس السكانى والشريط الضيق إلى المدن الجديدة التى تم إنشاؤها بالقرب من تلك الطرق والمحاول ولم يكن الهدف الرئيسى من ذلك فقط بل أن منظومة الطرق الجديدة وفرت وقت كبير فى عملية التنقل بين المحافظات الأمر الذى وفر الكثير على الجميع.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت محافظة سوهاج اهتماما كبيرا فى منظومة الطرق والكبارى بعد أن ظلت المحافظة على مدار عقود لا يوجد بها محاور أو كبارى باستثناء كوبرى أخميم العلوى على النيل والذى تم إنشائه فى عهد الإنجليز والكوبرى الثانى على النيل والذى تم إنشائه فى التسعينيات.

"اليوم السابع" يقدم معلومات عن بعض إنجازات القيادة السياسية فى مجال الطرق الكبارى على مستوى المحافظة تعرف عليها:

1 – عدد الكبارى بالمنشاه بالمحافظة كجزء من تطوير المنظومة بلغ 52 كوبرى.

2 – إجمالي اطوال شبكة الطرق المرصوفة 5926.5 كيلو متر تقريبا .

3 – من اهم المشروعات والتي بلغت تلكفلتها 408 مليون جنيه لتطوير خدمات النقل 4 مشروعات:

أ – مشروع إستكمال محو طما على النيل شمالى محافظة سوهاج بتكلفه 270 مليون جنيه.

ب – إنشاء وصلات طهطا بطول 8 كيلو متر بتكلفه 90 مليون جنيه.

ج – إنشاء طريق الصعيد الحر بتكلفه 38 مليون جنيه.

د – إستكمال كوبرى على للسيارات بمدخل مدينة المراغة بتكلفه 10 ملايين جنيه.