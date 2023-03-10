وزير الرى يتفقد مناسيب محطة مياه الشرب بالسويس

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ترعة السويس ومأخذ ترعة الشلوفة الآخذة من ترعة السويس ومحطات الرفع المقامة على ترعة الشلوفة، للاطمئنان على مناسيب محطة مياه الشرب بالسويس، ومناسيب وتصرفات المياه بالترعتين لضمان توفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات الشرب الواقعة عليهما.

والتقى سويلم بعدد من المزراعين وناقش مع المزارعين أهمية قيامهم بالتحول لنظم الرى الحديث في أراضيهم لترشيد استخدام المياه.

وخلال الزيارة التفقدية وجه سويلم أجهزة الوزارة بالمحافظة بتنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين على الترعتين، والاستمرار فى أعمال التطهير لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة، ومتابعة المناسيب وتصرفات المياه بترعتى السويس والشلوفة لضمان توفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة عليهما .

الجدير بالذكر أن زمام ترعة الشلوفة يقدر بحوالى 150 ألف فدان، منهم 51 ألف فدان تروي بالمخالفة ، وهو ما يمثل تحدي كبير خلال فترات الطلب المرتفع على المياه.