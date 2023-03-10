واشنطن تحث الشركات الكبرى على تداول النفط الروسى

وكالات

حثت السلطات الأمريكية الشركات الكبرى على تجارة النفط الروسي وعدم التوجس من شراء المشتقات النفطية الروسية، طالما تداولها ضمن سقف السعر الذي حددته الدول الغربية.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية عقدوا اجتماعات مع ممثلي شركتي Trafigura وGunvor، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تتدخل في تداول النفط الروسي وفقا لسقف الأسعار المحدد، إلا أن كبار تجار النفط كانوا يخشون الدخول في تلك الصفقات.

وبحسب أحد المشاركين في الاجتماع فإن الولايات المتحدة "دعت بنشاط" لاستئناف تجارة النفط الروسي.

ولفت إلى أن واشنطن تحاول خفض دخل موسكو من بيع المواد الخام، ولكنها في الوقت نفسه تريد الإبقاء على إمدادات النفط من روسيا، خشية عواقب قطع الإمداد من أكبر مصدري النفط في العالم.

كما قال ممثل عن البيت الأبيض للصحيفة "إن ما شجهم هو استقرار سوق النفط بغض النظر عن تراجع عائدات روسيا".