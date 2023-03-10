نوثقهم بالحبال.. اعترافات مسئولى مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

اعترف القائمون على إدارة مركز لعلاج الإدمان غير مرخص في الجيزة، بتوثيق المرضى بالحبال والتعدي عليهم، وعدم توفر الاشتراطات اللازمة بالمركز.

ونجحت الداخلية في ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة والقائمين على إدارة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، كما تبين وجود 300 شخص بداخل المركز ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب.

كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين - عدد 2 سجل دفترى دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطى المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية ، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء ، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم .