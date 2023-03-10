نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض "صنع فى مصر" بنادى ألعاب دمنهور.. صور

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، اليوم الجمعة، معرض "صنع فى مصر" فى نسخته الثانية بنادى ألعاب دمنهور، وتستمر فعاليات المعرض الذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديريات التضامن الإجتماعي والصحة والشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحيرة وجمعية رجال الأعمال وبنك مصر لمدة 10 أيام .

ويشارك بالمعرض 54 عارض من مختلف أنحاء المحافظة، لعرض المنتجات المحلية الصنع المتنوعة مثل "المشغولات اليدوية -الجلود والتابلوهات من الحصير والرسومات الفنية والموزاييك والسجاد والكليم اليدوى وملابس وكروشيه ومنتجات جلدية شنط - أحذية - فخار وأجهزة كهربائية، مشغولات خشبية ومشتل نباتات"، بالإضافة إلي منتجات بعض الجمعيات التابعة للتضامن الإجتماعي والصحة وكذا منتجات القري المنتجة والتي تناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة تنافس المستورد.

كما يضم المعرض جناح خاص ببنك مصر لتقديم خدمات كارت ميزة للخصم الفوري وتمويل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات ومحفظة بنك مصر الإلكترونية.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن معرض صنع في مصر، يهدف لترويج المنتجات اليدوية محلية الصنع بين مواطني المحافظة للمساعدة فى تسويق تلك المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى إقتصادية بدون أي إلتزامات مالية عليهم.

مشيرة إلى دعم العارضين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية مما يلبي إحتياجات الجمهور ورفع الأعباء عن كاهل الأسر والمواطنين وبخاصًة مع قرب حلول عيد الأم وشهر رمضان المبارك.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة من المحافظات الرائدة التي قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات، كما أنها تأتي فى مرتبة متقدمة فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الغير متعثرة بالإضافة إلي إقبال رواد الأعمال على فرص تمويل المشروعات وتنويع مجالاتها وخاصًة المشروعات الإنتاجية والتى لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى إستفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل.

حضر الافتتاح كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتوره فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعى، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة والسيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة ووليد بديوي رئيس مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.