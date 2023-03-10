منتجات شهر رمضان وعيد الأم تتصدر معرض ديارنا بالقاهرة الجديدة

كتب مدحت وهبة

يستمر معرض "ديارنا " للحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة الجديدة في استقبال الزوار ويستمر حتى غدا 11 مارس ، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء، وتقام النسخة الحالية من معرض "ديارنا " للحرف اليدوية تحت شعار " مصر بتتكلم حرفي"، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

ويحتفل المعرض هذا العام بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين فى مصر، بالإضافة إلى عارضين من ذوى الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، والهلال الأحمر المصرى وبنك ناصر الاجتماعي، كما هناك عدد من الوزارات الشريكة منها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة قطاع الأعمال العام، والمجلس القومى للمرأة كما أن نسخة معرض «ديارنا» هذا العام مستوحاة من القاهرة القديمة، والتى من خلالها سيتم إلقاء الضوء على فنون الأرابيسك والنحاس والزجاج، كذلك عرض المنتجات المتعلقة بشهر رمضان وعيد الأم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات التى ستكون متاحة فى المعرض خلال فترة إقامته، حيث تمكن هذه النسخة أكثر من 400 عارضا يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، مما يساهم فى خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض فى دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار.