مكتبة الإسكندرية تنظم معرض العلوم والهندسة للطلاب من سن 12 سنة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن تنظيم معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة" بالإسكندرية لرعاية الشباب المبتكرين والموهوبين في المرحلة ما قبل الجامعية للعام الثامن عشر على التوالي، والذي يؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة و يضم الطلاب الباحثين من سن 12 إلى 20 سنة لعرض أبحاثهم ومناقشة أفكارهم.

وذلك من خلال مركز القبة السماوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة "،حيث تنظَّم مكتبة الإسكندرية المعرض خلال الفترة من الأحد 12 مارس إلى الثلاثاء 14 مارس 2023، ويأتي المعرض لهذا العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة الجامعة والذين يقومون بتقييم مشروعات الطلبة، وعلماء ومهندسين متخصصين، وعدد كبير من متطوعين محترفين في الصناعة.

ويتنافس في مسابقة المعرض لهذا العام ما يقرب من 170 طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر، من خلال تقديم 111 مشروعًا مقدمًا من الطلبة في المرحلة العمرية من 14 إلى 18 عام، وستقوم اللجنة المنظمة بالإعلان عن المشاريع الفائزة في التصفيات النهائية للمسابقة والتي ستمثل مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسـة (ISEF) والذي يُقام هذا العام في الفترة من 12 إلى 17 مايـو 2023، في ولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة يُعَدُّ بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم حائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.