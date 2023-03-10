اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مطالبات فى مجلس الشيوخ الأمريكى بحظر استيراد اليورانيوم الروسى

الجمعة، 10 مارس 2023 05:00 ص
مطالبات فى مجلس الشيوخ الأمريكى بحظر استيراد اليورانيوم الروسى الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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طالب فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحظر استيراد بلادهم اليورانيوم المخصّب من روسيا، المصدّر الأول عالميا لهذا الوقود الحيوي.

وقال أعضاء الكونجرس في بيانهم: "نطالب بحظر استيراد اليورانيوم من روسيا".

وأعلن مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية أندرو لايت، أن وزارة الطاقة تحاول إيجاد بدائل للإمدادات الروسية من اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة النووية الأمريكية.

وأكد موقع "أويل برايس" الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التخلي عن اليورانيوم الروسي، فيما أشارت صحيفة "هيل" إلى أن المفاعلات الأمريكية ستتوقف دون اليورانيوم الروسي.


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