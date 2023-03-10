مطار مرسى علم الدولى يستقبل 5 رحلات من إيطاليا وألمانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران دولية، تصل من عدة دولة أوروبية مختلفة، وتقل على متنها قرابة 1000 راكب، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول وصول الرحلات اليوم، أن المطار يستقبل ضمن رحلات اليوم رحلة من هولندا، و4 رحلات من المطارات الألمانية المختلفة.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى، وصول 99 رحلة خلال الأسبوع، وأكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض الفندق حتى نقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، أمس الخميس 10 رحلات طيران دولية، وصلت من عدة دولة أوربية مختلفة، وأقلت على متنها قرابة 1500 راكب، وتبين من جداول وصول الرحلات أمس، أن المطار استقبل رحلة من هولندا، رحلتين من سويسرا، و3 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة، ورحلتين من ايطاليا، ورحلة من التشيك، ورحلة داخلية.