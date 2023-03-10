اليوم السابع
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الجمعة، 10 مارس 2023 01:57 م
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مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا

الجمعة، 10 مارس 2023 01:07 م
مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا جثة
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين،  الجمعة فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و توكتوك، على الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص بأخرى توكتوك، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديداً بمدخل مدينة المنيا، وأسفر الحادث عن ضحايا مصابين.
 
وبالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا.
 
 تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه المروية 
 
 



 

 


مديرية الامن

ادارة المرور

حوادث طرق

اخبار المنيا

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