محافظ دمياط تعلن انطلاق فعاليات الأسبوع المائى تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى بدمياط ، عن انطلاق الأسبوع المائى للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بقرية اللوزى بمركز كفر سعد إحدى القري التي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى الفترة من 10 حتى 16 مارس الجارى، وذلك تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه واليوم العالمى للمياه وتماشيًا مع الجهود المبذولة للتوعية بتلك القضية وأهمية المياه والحفاظ على الموارد المائية باعتباره شريان الحياة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن فعاليات الأسبوع المائي تستهدف عدة محاور، أبرزها تدعيم مشاركة المواطنين بمسابقات نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب من أجل الحث على المشاركة الفعالة والإيجابية مع برنامج الشركة للحفاظ على المياه، موضحة أن هناك أيضا ندوات توعية وزيارات ميدانية يتم القيام بها بواسطة فرق مدربة من أجل توضيح أهمية التعامل مع الموقف بحرص وشرح طرق الاستخدام الأمن لمياه الشرب بما يضمن الحفاظ عليها.

وأضافت محافظ دمياط، أن خطة الأسبوع المائي تضمنت أيضا مسابقات تم انطلاقها داخل عدد من المدارس من أجل رفع الوعي لدي الطلاب، وكذلك لنشر الوعي الثقافي اللازم بين النشئ عن أهمية هذا الملف، مشيرة إلي ضرورة تعاون الجميع من أجل الحفاظ على نقطة المياه.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت عن تنظيم مسابقة عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك عقب طرح أغنية عن ترشيد استهلاك المياه، وتضمنت المسابقة مشاركة المواطنين في تقديم رسائل عبر صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي لدعم المشاركة في تلك الفاعلية، والتي لاقت إقبالا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا بدمياط خلال الفترة الماضية.