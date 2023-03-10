لنمو الشعر.. 15 فائدة صحية لاستخدام زيت البصل ..اعرفى طريقة تحضيره

كتبت ميرفت رشاد

اكتسب زيت البصل للشعر شعبية مؤخرًا ، لتمتعه بالعديد من المزايا لشعرك ، سواء كنت تعاني من مشاكل في تساقط الشعر ، أو بطء نمو الشعر ، أو تقصف الأطراف ، أو الشيب المبكر، قد يكون من الصعب على بعضكم استخدام البصل أو دهنه مباشرة على شعرك ، فإن الحصول على زيت شعر البصل المغذي لتدليك الرأس هو أحد أكثر الطرق فعالية ، وإليك الفوائد الصحية لزيت البصل ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

فوائد زيت البصل للشعر



-تساعد فوائد الفيتامينات والمعادن الضرورية لزيت البصل ومضادات الأكسدة القوية على تأخير ظهور شيخوخة الشعر. كما أن الاستخدام المنتظم يعزز نسيج الشعر ويساعد في الحفاظ على الزيت الطبيعي لفروة الرأس.

-تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت البصل جنبًا إلى جنب مع إنزيمات محددة لوقف تساقط الشعر، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحسن دورة نمو الشعر والثعلبة المعتدلة.

-يمنع محتوى الكبريت في هذه الجرعة الغامضة تشكيل الأطراف المتقصفة ، مما يقلل من تكسر الشعر. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الكبريت على تقوية بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر القوي.

-تساعد العناصر الغذائية في زيت البصل في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الشعر مع منع أكسدة الشعر، العبارة الأخيرة تساعد في منع ظهور الشيب المبكر.

-باستخدام زيت البصل ، يمكنك ضمان نمو شعر أكثر كثافة عن طريق تغذية فروة رأسك وتحسين الدورة الدموية.

-يمكن لأي شخص مصاب بعدوى أو قشرة الرأس الاستفادة من هذا العلاج لأن الاستخدام اليومي لهذا الزيت المضاد للبكتيريا يعزز نظافة فروة الرأس.

-قبل غسل الشعر بالشامبو ، قد يكون زيت البصل فعالًا كعامل يمنع الجفاف وينظم التجعد.

-لمزيد من الفوائد ، امزج زيت البصل مع أي زيت ناقل آخر ، مثل زيت اللوز أو جوز الهند.

-فوائد زيت البصل لتنمية الشعر عديدة وتشمل تعزيز نشاط إنزيمات معينة تعمل على وقف تساقط الشعر.

-إنه زيت معجزة يشجع على استخدام زيت البصل التقليدي على الصلع المنتظم.

-يساعد محتوى الكبريت في زيت البصل على حماية الشعر من التقصف وتقصف الأطراف وترققه، يحتوي البصل أيضًا على عناصر غذائية أخرى تمنع تأكسد الشعر. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحافظ على درجة حموضة الشعر عند المستوى الطبيعي ، مما يمنع ظهور الشيب المبكر.

-يتغذى شعرك جيدًا بعصير البصل ، كما أن وجود الكبريت يحسن حالة بصيلات شعرك.

-يغذي فروة رأسك ويعزز تدفق الدم ، ويعزز نمو شعر أقوى وأكثر كثافة.

-إن الاستخدام المنتظم لزيت البصل على منطقة التاج سيشجع نمو الشعر بنجاح ويقي من الالتهابات البكتيرية وقشرة الرأس.

-إذا أردت إطالة شعرك ، يمكن أن يساعد زيت البصل، إنه علاج رخيص يجعل شعرك أكثر كثافة وصحة ويشجع نمو الشعر السريع.

كيف تصنع زيت البصل للشعر؟



إليك كيفية صنع زيت البصل السحري للشعر باتباع هذه الوصفة



الخطوة 1: قشر البصل واقطعه إلى نصفين لتحضير عصير البصل ، ضعي جزءًا من البصل في عصارة كهربائية.

الخطوة الثانية: عمل معجون البصل عن طريق طحن البصل المتبقي.

الخطوة 3: أضف زيت جوز الهند إلى قدر بعد ذلك ، أضيفي معجون البصل والعصير إلى القدر، قلب الخليط جيدًا.

الخطوة 4: ابدأ الحرارة واترك الخليط حتى الغليان، بعد الغليان الأولي ، تنخفض الحرارة ، ويُطهى الخليط على نار هادئة حتى لا يتبقى أي زيت لا تنسى التقليب باستمرار.

الخطوة 5: بعد الانتهاء من طهي زيت البصل للشعر ، اتركيه ليبرد.

الخطوة 6: بعد ذلك ، صفي زيت البصل من خلال منشفة قطنية. استخدم هذا الزيت حسب الحاجة وقم بتخزينه في وعاء محكم الغلق.