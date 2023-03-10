قطار مبادرة "كتف فى كتف" يوزع كراتين مواد غذائية لدعم مرضى السرطان بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

وزع المتطوعون بمبادرة "كتف فى كتف" فى محافظة الأقصر، وهى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية، كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك، داخل مستشفى علاج الأورام بالمجان، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت للأطفال والسيدات المصابين بالأورام السرطانية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وبمشاركة مؤسسة "حياة كريمة".

وجاء اختيار مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر، لتوزيع كراتين المواد الغذائية داخلها، بعد المجهودات المميزة التى تقوم بها المستشفى وتقديم الخدمات الطبية المميزة والمجانية لعلاج المرضي، والوصول إلى الهدف المنشود "صعيد بلا سرطان" من خلال مجموعة من الكوادر الطبية المدربة وتوافر أحدث الأجهزة القياسية العالمية والتى تحافظ على البيئة.

ويقول المهندس محمود صادق مسؤول حياة كريمة بالأقصر، إن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف محمود صادق، فى بيان صحفى، أن المتطوعين في مؤسسة "حياة كريمة" قاموا بعملية نقل الكراتين وتوزيع كراتين المساعدات الغذائية على المرضى والعاملين بمستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر، وتوفير ألعاب لأطفال المستشفى وتوزيع فوانيس رمضان لإدخال البهجة والسرور عليهم، بالإضافة إلى توزيع مكافآت مالية لأولياء الأمور، والسيدات المرضي بسرطان الثدي، وعمل فعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح العرائس).

كما تضمنت الفعالية تنفيذ ورشة حكى للأطفال عن مبادرة "حياة كريمة"، ومشاركة الأطفال في تعبئة الكراتين، وتنفيذ احتفالية لسفراء حياة كريمة، بالإضافة إلى إجراء جلسات حوارية، حيث رحب محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة علاج الأورام بالأقصر، بوفد حياة كريمة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ووصول قطار الخير لمحافظة الاقصر، مؤكدا أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي، والتي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، ولتخفيف العبء عن كاهل هذه الأسر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.