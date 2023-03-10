قصور الثقافة تحتفل بتخرج دفعة كفر الشيخ بمشروع "ابدأ حلمك".. وسط حضور جماهيرى

كفر الشيخ – محمد سليمان

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتخريج دفعة "ابدأ حلمك" بمحافظة كفر الشيخ، على مسرح المركز الثقافى بكفر الشيخ، وسط تفاعل وإقبال كبير من جمهور الحضور بالمسرح، وقدم الشباب لمدة ساعة عرض "لايك"، وهو عرض غنائى مسرحى راقص يدور حول الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على حياة الناس والمجتمع عمومًا، وكيف أنهم قد يقومون بأى شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.

ونظرا للإقبال الكبير وتنفيذا لرغبة جمهور المسرح بكفر الشيخ، صرح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة باستمرار العرض على مسرح المركز الثقافى لمدة ثلاثة أيام أخرى تنتهي، يوم الأحد المقبل، بعد أن كان من المقرر أن يكون اليوم هو الختام، مؤكداُ أن الفرقة تم اعتمادها كفرقة مسرحية نوعية تابعة للإدارة العامة للمسرح بالهيئة وتضاف إلى الفرق المسرحية المعتمدة فى محافظة كفر الشيخ.

قالت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، إن الدفعة قدمت بحفل الختام العرض المسرحى "لايك"، تدريب تمثيل د. علاء قوقه – شادى الدالي، تدريب سينوغرافيا، الدكتور عبد الناصر الجميل، تدريب موسيقى، صلاح مصطفى، تدريب تعبير حركي، محمد ميزو، تدريب دراما، رنا عبد القوي، رؤية شادى الدالي، سينوغرافيا، الدكتور عمرو الأشرف، رقصات، محمد ميزو، شارك فيه 46 شابا وفتاة، من بين 650 شابا وفتاة، تقدموا من عدد من القرى والمراكز والمدن، تم تدريبهم خلال ألفترة من أبريل حتى ديسمبر 2022.

وأضافت بشرى، أما العرض غنائى مسرحى راقص قام بكتابته المتدربون أنفسهم، ويدور العمل حول الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على حياة الناس والمجتمع عموما، وكيف أنهم قد يقومون بأى شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية. ويقام الحفل بإشراف الدكتور هانى كمال، المدير التنفيذى للمشروع، والمخرج أحمد طه، المدير ألفنى للمشروع، وينفذه فرع ثقافة كفر الشيخ بإدارتها،برئاسة أمل عبد الله.

يعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات ألفنية التى تنفذها الهيئة ويهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات أسيوط وألفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبنى سويف والجيزة. ويتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية داخل محافظاتها.



جانب من الحضور في الاحتفالية



اعضاء فرقة كفر الشيخ



الحضور في الاحتفالية



أعضاء دفعة كفر الشيخ ابدأ حلمك