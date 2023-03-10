اليوم السابع
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قاتل زوجته يعترف بإنهاء حياتها لخلافات أسرية في الهرم

الجمعة، 10 مارس 2023 10:16 ص
قاتل زوجته يعترف بإنهاء حياتها لخلافات أسرية في الهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل زوجته، بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وكشف المتهم عن كيفية اعتداءه على زوجته، وإنهاء حياتها داخل مسكنهما في الهرم.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمسرح الجريمة، كما تم مناظرة الجثة، حيث قررت النيابة تشريحها، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها فى الهرم، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجنى عليها تعرضت للخنق، وتورط زوجها في إنهاء حياتها، بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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قسم الهرم

امن الجيزة



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