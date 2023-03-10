فوتشيتش: صربيا لن تتنازل عن كوسوفو

وكالات

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده لن تستسلم في قضية إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله من جانب واحد، ولن تعترف باستقلال الإقليم.

وقال فوتشيتش في حديث لقناة "تي في هابي" الصربية، الخميس، إن "الناس يجب أن يعرفوا أنه لن يخطر ببالي أن أوقع على استسلام صربيا".

وتابع: "لا يجب على أحد أن يقول لي ما هي الخطة. وأنا أعرف ذلك أحسن منهم، ولا يوجد أي شخص في البلاد يعرفه أحسن مني، إذ كنت أشارك في 300 جولة مفاوضات، وهذا أكثر من جميع الآخرين إجمالا، وأعرف كل التفاصيل".

وأضاف: "لن يكون هناك أي استسلام أو تراجع. وأكدت لهم بوضوح... أن صربيا لن توافق ولم تصمت بشأن انضمام ما يسمى بكوسوفو إلى الأمم المتحدة ولن تعترف بها بأي شكل من الأشكال".

يذكر أن صربيا وسلطات إقليم كوسوفو أجرت في 27 فبراير الماضي جولة مفاوضات في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي، بشأن الخطة الأوروبية – الأمريكية للتسوية.

وأعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أنه يعتزم مناقشة خطة التسوية مع فوتشيتش يوم 18 مارس الجاري في مقدونيا الشمالية.

وقبل ذلك، من المقرر أن يزور المبعوث الأوروبي الخاص ميروسلاف لايتشاك بلغراد في 13 و14 مارس، وذلك بعد مباحثاته في بريشتينا مع قيادة كوسوفو، الخميس.