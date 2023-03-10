غدا.. افتتاح الموسم الجديد من النشاط الطلابى linkcu بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

يطلق طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة غدا السبت فعاليات افتتاح النشاط الطلابى linkcu احتفالاً للموسم الجديد ترحيبا بأعضائها الجدد المقبلين، وتتيح ((linkcu باب التقديم لجميع طلاب جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات الأخرى ( حلوان وعين شمس والجامعات الخاصة المحيطة للاستفادة والتطور.

ويهتم النشاط الطلابي بجامعة القاهرة بتطوير الطلاب حول مختلف الملفات الوظيفية، وتنظيم لقاءات بين المواهب المتواجدة في مختلف المجالات وبين شركاء اخرين ، وتطوير شبكة مجتمعية من المتدربين لمناقشة ورسم مستقبل التطور الوظيفي في مصر، وتقديم رؤي تفتح العين علي المجالات الوظيفية و القطاعات المختلفة والمؤهلات المطلوبة لكل قطاع.

وتعمل linkcu على تضيق فجوة السوق بين العرض والطلب علي المواهب من خلال تقديم خدمات شاملة موجهة نحو الحياة المهنية بهدف المساهمة في نمو وتقدم سوق العمل المصري.

(LINKCU) والأنشطة الطلابية داخل جامعة القاهرة

(linkcu) هي مؤسسة غير هادفة للربح اُسست في جامعة القاهرة عام 2017 وهي تلعب دوراً رائجاً في إستهداف الشباب وتطوير قدراتهم في عدة مجالات مختلفة .

ومنها..

1-الموارد البشرية.

2-البنوك.

3-البورصة.

4-التصميم الجرافيكي.

5-التسويق.

6-العلاقات العامة والتمويل الداخلي.

7- التنظيم الداخلي.

8-التواصل الاجتماعي ومواقعه.

9-مجال إنشاء المواقع.

10- التصوير الفني.