عروض مسرحية وزيارة لمعبد دندرة.. فعاليات المهرجان المسرحى الدولى بقنا اليوم

قنا صابر سعيد

أعلن المهرجان المسرحى الدولى عن عقد عدة فعاليات بمحافظة قنا ، اليوم الجمعة، ضمن برنامج المهرجان الذى تستضيفه المحافظة، فى الفترة من 7 إلى 12 مارس الجارى.

وأوضح المهرجان أن الفعاليات تتضمن زيارة لمعبد دندرة وفعاليات متنوعة بقرية الطويرات مشتركة بين مصر والجزائر، عرض سوداني بمدينة قنا الجديدة، وعرض فلسطيني بمدينة قنا الجديدة، عرض بولندي بقصر ثقافة قنا، عرض قصاصات ورق بقصر ثقافة قنا.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن إدارة المهرجان ستقدم هذا العام 8 إصدارات مسرحية دولية جديدة، كما وافق مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، على توفير 5 منح دراسية مجانية من أكاديمية الفنون للفائزين فى المسابقة التى ستقام خلال المهرجان، وذلك لإثقال مواهب الشباب وتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بأكاديمية الفنون، مشيدا بدور الدولة في تبنى استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، من خلال إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية التي تساهم بدورها في تشكيل الوجدان وبناء الانسان وتحقيق العدالة الثقافية.