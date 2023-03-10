طالبة ثانوية بالأقصر تفوز بمسابقة "التحدث بالفصحى وتعمق النحو".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فازت الطالبة منة الله شعبان بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بإدارة الطود التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو"، وذلك تحت رعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وقدم وكيل تعليم الأقصر، التهنئة للطالبة الفائزة بالمسابقة، حيث تهدف مسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو"، إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: «الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة»، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر، الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى.

وكان قد كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث العلمية، والتي نظمتها إدارة التربية البيئية والصحية للسكان بقيادة موسى عبد الله، وذلك بقاعة مدرسة الأقصر الفنية الصناعية بنات، بحضور هشام عبد الستار مدير الشئون التنفيذية، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير التعليم الفني.

وأكد الدكتور صبرى خالد، خلال كلمته على أهمية النشاط الطلابي، ودوره في بناء شخصية الطالب وتشكيل ملامحها، والتي تصقل مواهبه، وقد جاء هذا المهرجان ليتيح الفرصة لأبنائنا في هذا الدرب، فقد تنوعت ورش العمل فما بين ورش الرسم وورش أخرى لصناعة الحُلي، وغيرها من الورش التي جاءت في الوقت المناسب، ليحسن الطلاب استثمار أجازة منتصف العام، وحصلت ملك حمدي سيد الطالبة بمدرسة الشيخ أبو العلا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وهبه محمود أحمد الطالبة بمدرسة الفنية الصناعية بنات مركز أرمنت على المركز السابع على مستوى الجمهورية، كما حصلت خلود رمضان الطالبة بمدرسة الفنية الصناعية بنات مركز أرمنت على المركز الأول على مستوى المحافظة.



الطالبة منة الله شعبان بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد حسين سلامة