ضبط 62 كيلو حشيش في حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى )، ومديريتى أمن ( الإسكندرية- سوهاج ) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة ( أول وثان العامرية بالإسكندرية – طهطا بسوهاج) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-

ففي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (عدد 320 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" )، حال تواجده بمحيط سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (عدد 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وضبط ( عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول) .

وضبط (3 عناصر إجرامية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم (عدد 165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول ) .

وفي مديرية أمن سوهاج، تم ضبط ( تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة قسم شرطة طهطا) حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون - 4 سلاح أبيض – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - ميزان حساس).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,550,000 أربعة مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).