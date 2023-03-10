ضبط 3866 عبوة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية ،3866 عبوة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز الزقازيق، في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .

وأفاد بيان: قيام إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسه عبد الله اسماعيل مدير الإدارة وبالإشتراك مع الدكتورة راندا العطار بجهاز حماية المستهلك فرع الشرقيه و الدكتور وليد القاضي بهيئه الدواء المصري بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية ومراكز بيع الأدوية أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية وجاءت بياناتها كالآتي : تحرير محضر رقم 3484 لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق ضد صاحب أحد مراكز بيع الأدوية لحيازته وعرضه للبيع أدوية بشرية ومكملات غذائيه مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وفي مكان غير مرخص ولا يحق له الإتجار في الأدوية مخالفاً قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، وقد تم التحفظ على عدد 3866 عبوة أدوية ومكملات غذائية .

تحرير محضر رقم 3485 لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لحيازته واستخدامه دقيق مجهول المصدر وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن ، وعدم الاعلان عن أسعار المخبوزات وأوزان الخبز لجمهور المستهلكين ، وتم التحفظ على عدد 8 شيكائر دقيق استخراج 72% وزن الشيكاره الواحده 50 كجم باجمالي كمية قدرها 400 كجم.

و تحرير محضر رقم 3486 لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق ضد بائع متجول لحيازته وعرضه للبيع مستحضرات تجميل ومواد غذائية منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة وتم التحفظ على عدد 337 عبوة منتهية الصلاحية وجاري العرض على النيابة العامه.





