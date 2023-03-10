ضبط 349 قضية مخدرات و156 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية

كتب كريم صبحى

شنت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 349 قضية مخدرات، 156 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 82117 حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (349) قضية مواد مخدرة ، بإجمالى (379) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (106,833 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (45,910 كيلو جرام).كمية من مخدرالهيروين وزنت (20,110 كيلو جرام).كمية من نبات القات مخدر وزنت (38 كيلو جرام) .كمية من مخدرالهيدرو وزنت (12,300 كيلو جرام).كمية من مخدرالإستروكس وزنت (8,510 كيلو جرام).كمية من مخدرالشابو وزنت (2,955 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (2,585 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (895 جرام).عدد (3936) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (156 قطعة سلاح نارى بحوزة 132 متهم) .. وذلك على النحو التالى:(8) بنادق آلية.(10) بنادق خرطوش.(3) طبنجات . (135) فرد محلى.(221) طلقة مختلفة الأعيرة .(15) خزينة متنوعة . (262) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82117) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (341) حكم جناية.(24747) حكم حبس جزئى.(4178) حكم حبس مستأنف.(42621) حكم غرامة.(10230) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (36) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط(257) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24517) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (13) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.