ضبط 3 أطنان دقيق وسكر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالقناطر الخيرية والخانكة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وكذلك ضبط المتلاعبين بأسعار السلع، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر، بمصنع لتعبئة المواد الغذائية، بدون سجل تجاري، بدائرة مركز شرطة الخانكة، لتخزينه كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط نصف طن دقيق أبيض، وكذلك نصف طن سكر أبيض، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع حلويات، بدون ترخيص أو سجل تجاري، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لتخزينه كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.