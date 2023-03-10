ضبط 10 آلاف رغيف قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسةالمهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ضمت السعودى عبدالحميد الجارية ووليد بدر والسيداحمدالحواله للمرور على المخابز البلدية اسفرت عن ضبط 10000 رغيف خبز بلدى مدعم أثناء قيام احد تجار السوق السوداء ببيع كمية الخبز فى السوق السوداء للتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة .

وتم تحرير 11 مخالفة نقص وزن للمخابزالبلدية مابين الشريحة الأولى والثانية وتحرير 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضر مخالفة اثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلى وتحرير محضر مخالفة عدم نظافة اوانى العجين ومحضر مخالفة عدم وجود سجل زيارات ،وتحرير 20 محضر عدم تشغيل، باجمالى مبالغ يتم تحصيلها( 11000) جنيها

تم تحرير محضر جنحة بواقعة التجميع للسلع المدعمة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات