ضبط مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (40 كرتونة ألعاب نارية) بإجمالى مليون و 200 ألف قطعة "ألعاب نارية مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.