ضبط مالك دار نشر بتهمة بيع وتوزيع كتب بدون إذن أصحابها

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك دار للنشر والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة)، ببيع وتوزيع العديد من الكتب بدون فواتير شراء أو عقود إتفاق أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الدار المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بدائرة مركز شرطة طما سوهاج)، وبالتفتيش تم العثورعلى (121 نسخة من الكتب بدون فواتير شراء أو عقود إتفاق أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك الدار على النحو المُشار إليه، بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.