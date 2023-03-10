ضبط عصير ومقرمشات أطفال منتهية الصلاحية وطن أعلاف حيوانية بطنطا

أسفر المرور عن ضبط مخزن سلع غذائية بدائرة مركز طنطا والتحفظ على كمية وقدرها (2000) ألفان عبوة عصائر منتهية الصلاحية طبق تاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات قبل طرحها للبيع في شهر رمضان المبارك .

وضبط كمية من مقرمشات سناكس الأطفال منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بكمية وقدرها (5500) خمسة آلاف وخمسمائة عبوة قبل طرحها للبيع فى الأسواق .

وضبط مخزن بيع أعلاف حيوانية والتحفظ على طن علف حيوانى منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك قبل بيعة فى السوق والإضرار بالثروة الحيوانية، كما تم المرور على المحلات العامة، وتحرر 15 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محاضر جنحة بالوقائع وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.