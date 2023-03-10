ضبط عاطلين بتهمة ترويج الأسلحة النارية في الشرقية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن رجال قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار فـى الأسلحة "محدثات الصوت" والذخائر الخاصة بها "بدون ترخيص" متخذان من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وبتفتيش مسكن أحدهما عُثر بداخله على (عدد 43 طبنجة صوت بالخزائن الخاصة بها - 2 بندقية ضغط هواء - طبنجة هيكلية –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 4 سلاح أبيض "خنجر" – عدد 109 جراب "متنوع- عدد 280 علبة زيت تنظيف أسلحة - 2 صديرى- عدد 18 خزينة – مجموعة من أدوات التصليح والتنظيف - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر "لاب توب.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.