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ضبط المتهم بقتل مسنة من أجل خاتم ودبلة فى المنوفية

الجمعة، 10 مارس 2023 10:28 ص
ضبط المتهم بقتل مسنة من أجل خاتم ودبلة فى المنوفية جثة- أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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تمكنت وحدة مباحث شرطة مركز بركة السبع، بمديرية أمن المنوفية من القبض على متهم أقدم على قتل مسنة مقيمة بمفردها بعد أن حاول سرقتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
تلقي اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد العثور على " ر س " 80عام، مقيمة بقرية كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع جثة هامدة  . 
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، تمكن من القبض على المتهم، والذى أكد بأنه قتلها بهدف السرقة، وبالفحص وسؤال جيران المتوفاة، أكدوا أن المجنى عليها تجاوزت 80 عام، وتعيش بمفردها، واولادها مقيمين بالخارج، ولديها ابنتها تزورها بين الحين والآخر، وعند حضورها للاطمئنان عليها وجدتها مقتولة، فقامت بإبلاغ مركز الشرطة   .
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

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