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"صحة أسوان": تدعيم المعمل الإقليمى بجهاز LC.Mass بتكلفة 13 مليون جنيه

الجمعة، 10 مارس 2023 04:53 م
"صحة أسوان": تدعيم المعمل الإقليمى بجهاز LC.Mass بتكلفة 13 مليون جنيه تحاليل طبية حديثة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تدعيم المعمل الإقليمى بجهاز LC.Mass بتكلفة 13 مليون جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لتكثيف ودعم الجهود المبذولة للارتقاء بالصحة العامة وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن هذا الجهاز ضمن أحدث تقنيات الكيمياء التحليلية، ويستخدم فى عدة محاور منها تحليل المبيدات بعينات المياه والأغذية، وتحليل المحليات والألوان الصناعية بالأغذية، بالإضافة إلى تحليل نسب المواد الحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهى مكرم، مدير إدارة المعامل، أن الشهر الماضى أجرى المعمل الإقليمى فحص لـ 1519 حالة، لعينات أغذية ومياه بكتريولجياً وكيميائياً وأيضاً فحص للسائقين ولمرضى الاشتباه والراغبين فى السفر للخارج، بالإضافة إلى القيام بإجراء 440 حالة تحليل فيروسات كبدية ومخدرات، فضلاً عن استخراج عدد 514 شهادة صحية لمتداولى الأغذية.

 


 

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