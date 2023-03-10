شيرين عبد الوهاب تنفي الشائعات وتلاحق مروجيها

كتب أحمد حسنى

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، عبر تصريحات على لسان محاميها، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن أنتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه .

وتهيب شيرين فى بيان على لسان محاميها بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها، بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم .

وواصل البيان، تنتهز الفنانة شيرين هذه الفرصة لتهنئة جمهورها بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا جميعا بكل الخير.

وأكد البيان، أن الفنانة كلفت محاميها بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر وإتاحة أخبارا كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو، وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة .