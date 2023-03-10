شلل فى بلجيكا بسبب إضراب عمال السكك الحديدية احتجاجا على زيادة أعباء العمل

كتب محمد جمال

أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في بلجيكا إنه لا يعمل سوى قطار واحد فقط من بين كل ثلاثة قطارات في البلاد، الجمعة، وذلك في ظل إضراب ينظمه العاملون في القطاع العام فى جميع أنحاء البلاد احتجاجا على نقص العاملين وتقليل الميزانيات وزيادة أعباء العمل، بحسب سكاى نيوز.

ويؤثر الإضراب أيضا على خدمات النقل العام داخل كل منطقة، وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه قد يؤثر على ساعات عمل بعض الخدمات العامة.

كما تأثرت خطوط القطارات الدولية مع إعلان الشركة الوطنية إلغاء عمل 12 قطارا بين أمستردام وبروكسل، وقال متحدث باسم شركة تاليس لتشغيل القطارات فائقة السرعة إنه لن يعمل سوى قطارين فقط من أصل ثلاثة من قطاراتها.

وبشكل منفصل، قالت شركة "يوروستار" للقطارات إن المشغلين هناك لا يتوقعون أي تأثير للإضراب البلجيكي على جدولهم الزمني، ويأتي إضراب اليوم في إطار ما قالت النقابات إنه "أسبوع التوعية والتحرك" بسبب ما تعده نقصا في العاملين وتمويل الخدمات العامة.