شركات قطاع الأعمال تستهدف تحقيق 1.8 مليار دولار العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

‏تركز شركات قطاع الأعمال العام بشكل خاص على زيادة مواردها من العملة الصعبة، وذلك من خلال عمليات التصدير، سواء لدول الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية، أو غيرها من الأسواق العالمية ‏في ظل تواجه الدولة نحو مضاعفة الصادرات بشكل كبير وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات خاصة القارة إفريقيا.

وتأتى على رأس هذه الشركات مصنع مصر للألمونيوم والنصر للتعدين والسبائك الحديدية وسبناء للمنجنيز، إضافة إلى شركة مصر لصناعة الكيماويات، ومصانع الغزل والنسيج والأدوية والبويات.

وتستهدف شركات قطاع الأعمال العام مضاعفة صادراتها تقريبا، من خلال تحقيق صادرات تصل لنحو 1.8 مليار دولار العام المقبل ، مقارنة بنحو مليار دولار حاليا.

وكشفت البيانات المالية لبعض الشركات إنه تعد ‏مصانع مصر للالومنيوم ،هي المصدر الأكبر بين شركات قطاع الأعمال العام خصوصا في ظل الاحتياج الكبير للخامة وزيادة سعرها في الأسواق العالمية تزامنا مع زيادة سعر الصرف محليا، حيث تستهدف الشركة التصدير بنحو 551 مليون دولار .

كما تعد شركات الأسمدة المصدر الثاني بعد الالومنيوم تليها شركات السبائك والكيماويات.