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رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور محمد هاشم عميد كلية الزراعة الأسبق

الجمعة، 10 مارس 2023 10:21 ص
رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور محمد هاشم عميد كلية الزراعة الأسبق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمد يسري هاشم عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة الأسبق، ورئيس جامعة هليوبليس السابق.

 

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، منوهًا بإنجازاته وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد يسري هاشم يعد أحد أبرز الخبراء في العالم في الزراعة العضوية والحيوية، حيث شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية (IFOAM) ، بالإضافة إلى عمله كمراجع رئيسي للعديد من هيئات الاعتماد العضوية الدولية.


جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

كلية الزراعة بجامعة القاهرة



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