وقال لوكاشينكو في اجتماع حكومي لمناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد وفقا لما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، إن "الصين لا تزال الشريك الاستراتيجي الرئيسي لبيلاروسيا بين دول القوس البعيد".

وتابع: "الصين هي نقطة الارتكاز في المنطقة الآسيوية الشاسعة بأكملها بالنسبة لنا اليوم، وإن الصين ملتزمة بالتعاون معنا وقد تم إبرام حوالي 40 عقدًا بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الزيارة الأخيرة لبكين".

وأكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن البلاد تحتاج إلى التصرف بسرعة وتقسيم منافذها في الأسواق لحل الوضع الجيوسياسي الديناميكي.

وشدد على أنه "لا يتعين علينا زيادة تدفق البضائع فحسب ، بل يجب أيضًا نقل التقنيات وإنشاء مرافق إنتاج متطورة".

وأضاف لوكاشينكو "نحن بحاجة إلى تسهيل نشاط رجال الأعمال الصينيين والاستثمارات الصينية في بلادنا، للصين مصلحة كبيرة في بيلاروسيا".

وخلال الاجتماع نفسه، قال لوكاشينكو "نحن بحاجة إلى بناء لوجستيات فعالة باتجاه الشرق"، مشيرا إلى أن هناك مهمة أخرى للبلاد يجب البدء فيها وهي نمو الصادرات لتعويض جميع الخسائر بشكل كامل.

وأوضح "الوضع ليس مأساويا، لكن يجب أن نعوض كل ما فقدناه العام الماضي هذا العام".

وأضاف "في عام 2023 ، نحتاج إلى التركيز على تطوير النقل عبر الموانئ البحرية ، وبناء سلاسل نقل وخدمات لوجستية فعالة في الاتجاه الشرقي، نحتاج إلى طرق جديدة لتوسيع التجارة، ونحتاج إلى مزيد من التطوير للبنية التحتية للنقل".