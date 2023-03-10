دورة تدريبية حول أحدث الطرق الطبية فى مجال الأشعة المقطعية بالدقهلية

الدقهلية ــ محمد الحبشى

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، دورة تدريبية حول أحدث الطرق والأساليب الطبية فى مجال الأشعة المقطعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي.

استمرت الدورة 5 أيام بحضور أكثر من 75 فني أشعة من مختلف المستشفيات المعنية بأجهزة الأشعة المقطعية بالدقهلية سواء العامة أو المركزية.

وقال الدكتور شريف إبراهيم مسؤل الأشعة بالمديرية، إن الدورة تضمنت محاضرات نظرية إلى جانب تدريب عملى على الأجهزة بـ 4 مستشفيات هى أجا، صدر المنصورة، السنبلاوين، دكرنس.

وفى ختام الدورة، قامت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، نيابة عن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بتقديم شهادات تقدير لجميع المشاركين.

من جانبه، أكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة حرص صحة الدقهلية على تنفيذ مثل هذه الدورات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور للاستفادة منها على النحو الأمثل، ولتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

تأتي هذه الجهود بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.