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"خلي بالك".. 6 حالات تفقدك حضانة طفلك.. اعرفي التفاصيل

الجمعة، 10 مارس 2023 02:00 ص
"خلي بالك".. 6 حالات تفقدك حضانة طفلك.. اعرفي التفاصيل ارشيفية
كتب أحمد حسني

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البعض من السيدات يقعن في بعض الحالات التي تكلفهن فقدان حضانة أطفالهن، فما هي هذه الحالات؟
 
ويقول أحد المحامين إن حالات إسقاط الحضانة عن الأم تتلخص في:
 
1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.
2.زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.
3.امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية. 
4.أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.
5.أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.
6.بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.
 
 
 
 

حضانة الام

محكمة الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

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