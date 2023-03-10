ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة اليوم

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تختتم، اليوم الجمعة، الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذى أقيم بمدينة أسوان خلال الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان.

‎شارك فى الدورة السابعة نحو 61 فيلماً بين طويل وقصير "روائى وتسجيلى ورسوم متحركة"، وتنافست هذه الأفلام للفوز بالجوائز فى مسابقتى الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وكرمت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تكريم النجمة الأسبانية "كوكا إسكريبانو"، وذلك لما تمتلكه من سجل سينمائى حافل بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار من أبرزهم أنطونيو بانديراس فى فيلم "أمطار الصيف" عام 2006.

‎يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، عقد دورته السابعة فى الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبى.