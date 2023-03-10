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خارجية السعودية: استئناف العلاقات مع إيران لتأكيد رؤيتنا القائمة على الحوار

الجمعة، 10 مارس 2023 06:26 م
خارجية السعودية: استئناف العلاقات مع إيران لتأكيد رؤيتنا القائمة على الحوار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إن "استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، يأتي انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة".

وكتب على توتير: "يجمع دول المنطقة مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذجٍ للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا".

وفي بيان مشترك نقلته وكالتا أنباء البلدين الرسمية، إعلان السعودية وإيران قد اتفقتا على "استئناف العلاقاتهما الدبلوماسية" المقطوعة بينهما منذ عام 2016، وكذلك "إعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

 


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