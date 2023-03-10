جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات وأدوات التجميل

كتب أحمد مصطفىً

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعظيم حماده، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجماركرقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السودان علي رحلة طيران خطوط شركة بدر القادمة من الخرطوم اشتبه محمود عبد الرؤوف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لإرتباكه .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان فتلاحظ وجود كثافات مختلفة ومتكررة .

وبالعرض علي عبد العظيم حماده مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من ياسمين جمال مأمورالجمرك تحت إشراف مصطفي دوله مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فأسفر التفتيش عن وجود كميات 2500 عبوة من أدوات و مستحضرات التجميل ماركات ومناشئ متعددة ومختلفة داخل حقائبه .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .